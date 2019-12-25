Мигрант пять месяцев развращал школьницу в Петербурге

В полицию обратилась мать девочки.

Днем 25 августа в полицию Петербурга обратилась 36-летняя гражданка Таджикистана и заявила о противоправных действиях в отношении ее дочери 2008 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, с апреля 2021 года ее 36-летний соотечественник совершал развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Все происходило в квартире на Моховой улице, а также в одной из квартир на улице Пестеля.

В настоящий момент стражи порядка разыскивают подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV