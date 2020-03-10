Мошенники придумали схему "Белый кролик".

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт. Данный сценарий получил название "Белый кролик". Об этом "Известиям" заявил глава департамента инновационной защиты Group-IB Андрей Бусаргин. Схема позволяет клиенту как белом кролику из "Алисы в Стране чудес" попасть в "черную дыру".

Пользователя привлекают на сайт при помощи имени известного человека, от банка или мобильного оператора. Ему предлагают пройти опрос за денежное вознаграждение. Затем на почту отправляется ссылка с выигрышем, по которой мошенники просят уточнить код карты или пароль от интернет-банка. Данная ссылка является одноразовой и после ввода данных оказывается недоступна. Из-за этого пожаловаться на фишинг становится невозможно. Службам безопасности банка сложно отследить данную схему.

Кроме этого мошенники собирают сведения о браузере, провайдере, геолокации клиента, его языке.

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