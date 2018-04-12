СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

"Новой газете" удалось определить личность одного из палачей.

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера. По данным "Новой газеты", бойцы подразделения расправились с дезертиром армии президента Сирии Башара Асада.. Видео с издевательствами над жертвой опубликованы еще в июне 2017 года, но лиц не было видно. Установить личность погибшего и одного из палачей удалось только сейчас.

В ноябре 2019 года появилось продолжение видеозаписи. На кадрах видно, что люди в камуфляже избивают кувалдой лежащего на земле мужчину. На фоне играет русская музыка. Агрессоры говорят на русском языке без акцента. Жертве отрубают руки при помощи саперной лопатки, затем его подвешивают за ноги, обливают бензином и поджигают. В момент убийства бойцы продолжают шутить и говорить тосковать о "жареных ребрышках".

В "НГ" установили личность одного из бойцов, участвовавшего в убийстве. Они предположили, что его зовут Станислав Д. Он служил в разведке. Журналисты издания получили копию паспорта гражданина, анкету из службы безопасности, автобиографию и расписку о неразглашении тайны. Во время поступления в "Вагнера" он указал, что работал в ставропольской полиции и готов представлять интересы России за границей.

Голову отрезали Мохаммеду Таха Исмаилу Аль-Абдулле. Погибший родился в 1986 году в Дейр-эз-Зоре. В 2017 году правительство направило его в армию, но молодой человек сбежал с поля военных действий. За этот поступок его казнили на территории провинции Хомс. Личность смогли установить арабские журналисты.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЧВК "Вагнер" контролирует выход боевиков из Восточной Гуты.