СМИ: сдающих жилье туристам россиян могут обязать платить налоги

Жилье поставят на учет, а арендодатель будет должен платить налог в размере четырех процентов.

Cдающих в аренду квартиры туристам граждан России могут обязать платить налоги. Об этом пишет издание "Известия", ссылаясь на письмо Федеральной антимонопольной службы "Опоре России".

Отмечается, что ФАС поддержала создание в стране реестра туристической недвижимости, а также введение идентификационного номера для владельцев такого жилья. В письме ведомства уточняется, о принятии закона говорить пока рано, так как требуется его тщательная доработка.

Так, арендодателей, сдающих квартиры туристам, предлагается поставить на учет и обязать их платить налог в размере четырех процентов. Документ о легализации "туристического жилья" был разработан еще в 2019 году. Тогда законопроект поддержал Роспотребнадзор и Ростуризм.

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников считает, что сейчас в стране большое количество предложений по краткосрочной аренде жилья находятся вне правового поля. Принятие закона о туристической недвижимости поможет повысить конкуренцию, обезопасить людей от мошенничества, а также принести дополнительные средства в федеральный и региональные бюджеты.

Ранее сообщалось, что правительство России разработает меры для сокращения стоимости стройматериалов.

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