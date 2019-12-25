  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правительство разработает меры для сокращения стоимости стройматериалов
Сегодня, 13:15
171
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Правительство разработает меры для сокращения стоимости стройматериалов

0 0

По данному вопросу было проведено несколько совещаний.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство предложит комплекс мер для сокращения стоимости производства стройматериалов.

Сейчас мы договорились, что все-таки посмотрим и предложим комплексные меры, как можно удешевить производство стройматериалов.

Марат Хуснуллин, вице-премьер России 

По словам вице-премьера, по данному вопросу состоялось уже несколько совещаний. С ростом цен необходимо бороться, сказал он, чтобы избежать угрозы для проектов госстроек.

Ранее мы писали, что Минстрой предложил ужесточить контроль над рынком аренды жилья. 

Фото: pixabay 

Теги: вице-премьер россии марат хуснуллин, сокращение стоимости стройматериалов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии