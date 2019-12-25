Правительство разработает меры для сокращения стоимости стройматериалов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство предложит комплекс мер для сокращения стоимости производства стройматериалов.
Сейчас мы договорились, что все-таки посмотрим и предложим комплексные меры, как можно удешевить производство стройматериалов.
Марат Хуснуллин, вице-премьер России
По словам вице-премьера, по данному вопросу состоялось уже несколько совещаний. С ростом цен необходимо бороться, сказал он, чтобы избежать угрозы для проектов госстроек.
Ранее мы писали, что Минстрой предложил ужесточить контроль над рынком аренды жилья.
Фото: pixabay
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