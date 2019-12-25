Документ внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Минстрой предложил ужесточить контроль над рынком аренды жилья. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на полученный текст законопроекта. Профильное ведомство рассчитывает создать государственную информационную систему, которая займется контролем за операциями по съему жилых помещений и машиномест. Данная мера поможет усилить транспарентность рынка российской аренды. По данным кабмина, с данного рынка государство недополучает около 162 млн рублей ежегодно.

Чиновники заявили о том, что если арендодатель не будет вносить соответствующие данные по сдаче недвижимости в наем через специальное онлайн-приложение, то его будут штрафовать в размере 5 тысяч (физическое лицо) и 50 тысяч (юридическое лицо). Все расчеты будут производиться за счет ГИСа. Данные необходимо будет вносить в систему в течение 30 дней с момента оформления договоров. В реестре будет находиться информация о сроках аренды и сумме оплаты.

Документ будет рассмотрен парламентариями ГД в весеннюю сессию 2022 года.

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Фото: Piter.tv

