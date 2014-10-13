СМИ: российские "Калибры" угрожают обороноспособности Украины в Черном море

У Киева нет в наличии систем, которые могут предотвращать ракетные атаки с моря, пишет Forbes.

Украина может столкнуться в Черном море с российскими ракетами "Калибр", если между странами начнутся военные действия. Такое мнение выразил на страницах издания Fobres обозреватель Дэвид Экс. Он уверен, что данному вооружению Киев не в силах что-либо противопоставить на данный момент.

По словам автора статьи, сейчас Россия активно возводит новые надводные и подводные суда, а также ракеты "Калибр", способные преодолевать сотни километров. У Киева нет в наличии систем, которые могут предотвращать атаки с моря, отметил Экс.

Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот. Дэвид Экс, обозреватель Forbes

По его мнению, Черноморский флот за последние семь лет заметно преобразился. Если до "крымских событий" почти все основные корабли, имеющиеся в строю ЧФ, были построены еще в советские времена, то после 2014 года началась усиленная модернизация техники, чьи темпы в разы опережают развитие оборонных возможностей Киева, подчеркнул журналист.

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Фото: Минобороны РФ