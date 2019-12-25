В Госдепе США призвали Россию не использовать "провокационную риторику"

В американском ведомстве считают, что Москва несет ответственность за эскалацию напряженности.

Соединенные Штаты призывают Россию прекратить "провокационную риторику". Об этом написал на своей cтранице в Twitter пресс-секретарь Государственного департамента страны Нед Прайс.

Представитель американского внешнеполитического ведомства имел в виду заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о провокации США на Донбассе. В ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства он отметил, что в настоящее время территории Донецкой области работают представители американских ЧВК, которые занимаются подготовкой вооруженных группировок к активным действиям в регионе.

Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Он призвал российские власти прекратить "использовать ложную, провокационную риторику" и предпринять "конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предъявление своему предшественнику Петру Порошенко подозрений в госизмене.

Фото: Twitter / StateDeptSpox