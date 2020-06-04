СМИ: российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года

Во втором квартале ВВП России вырос на 10,3%.

После отмены ограничений по коронавирусу экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года. Об этом пишет Bloomberg.

Так, во втором квартале 2021 года ВВП России вырос на 10,3%. Выросли розничная торговля, пассажирские перевозки, обрабатывающее производство. Экономист Скотт Джонсон отметил, что российская экономика вернулась к прежним показателям быстрее, чем ожидалось. Однако экономист считает, что в третьем квартале ВВП страны снизится, потому что на нет сойдет эффект снятия ограничений.

Предполагается, что по итогам этого года рост ВВП России составит 4,6%, а в 2022 году – 3,2%.

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