Гендиректор "Победы" выступил против господдержки авиакомпаний

Гендиректор лоукостера "Победа" Андрей Калмыков рассказал РБК, что государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за приостановки полетов в некоторые страны на фоне пандемии коронавируса.
Это наши коммерческие риски — такова жизнь,— сказал гендиректор компании.
Напомним, что в мае 2020 года правительство для компенсации убытков авиакомпаний решило выделить 23,4 млрд рублей. Крупнейшим получателем господдержки стала группа "Аэрофлот", куда входит и "Победа".
Андрей Калмыков также заявил, что "Победа" потеряла более 1 млрд рублей из-за приостановки полетов в Турцию.
Фото: pixabay
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