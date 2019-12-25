СМИ рассказали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

При этом все участники процессов будут обязаны соблюдать общие санитарно-эпидемиологические нормы.

Стало известно о планах возвращения судов к нормальному режиму работы. Об этом пишет ТАСС со ссылками на собственные источники в судебной системе.

По их информации, суды вернуться к нормальному режиму работы с 12 мая. Так сказано в разосланном судам письме Судебного департамента при Верховным суде РФ. Оно датировано 7 мая. Причина в том, что приказ президента об ограничительных мерах в связи с пандемией COVID-19 действует до 11 мая.

Суды будут работать в штатном составе — за исключением лиц, которые больны коронавирусом или контактировали с заболевшими. При этом все участники процессов будут обязаны соблюдать общие санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее Петербургские суды приняли 125 дел о нарушении запрета посещать парки.