В зависимости от статьи горожане получили либо штрафы, либо предупреждения.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что Петербургские суды приняли 125 дел о нарушении запрета посещать парки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

За апрель суды Петербурга зарегистрировали 179 материалов по ст.6.3 КоАП РФ о нарушении карантинных мер. Известно, что все юрлица прекратили свою деятельность, а 15 тысяч рублей.

Горожане, которые нарушили самоизоляцию заявили, что знали о запрете посещения детских площадок и парков в период пандемии COVID-19. В суде петербуржцы заявили, что нарушили запрет, потому что "не смогла отказать ребенку" и "гулял по парку ногами, а проезжал на велосипеде".

Ранее мы сообщали о том, что из психбольницы в Петербурге сбежали двое пациентов с расстройством личности.

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