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Из психбольницы в Петербурге сбежали двое пациентов с расстройством личности
Сегодня, 10:29
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himif

Из психбольницы в Петербурге сбежали двое пациентов с расстройством личности

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Мужчины спустились с третьего этажа по веревке из вещей.

Около полуночи воскресенья, 19 апреля, в полицию позвонили из отделения психиатрической больницы №6 на Обводном канале. Дежурный врач рассказала, что в ходе ночного обхода в лечебнице не досчитались двух больных. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 22-летний омич и 38-летний петербуржец повредили решетку на окне палаты и спустились с третьего этажа по веревкам, свитым из собственных вещей. После этого пациенты с расстройством личности скрылись в неизвестном направлении.

Ранее мы рассказывали, что в Полюстрово обнаружили мертвого шестимесячного ребенка.

Фото: Piter.TV

Теги: пациенты, побег, психбольница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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