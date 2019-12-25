Из психбольницы в Петербурге сбежали двое пациентов с расстройством личности

Мужчины спустились с третьего этажа по веревке из вещей.

Около полуночи воскресенья, 19 апреля, в полицию позвонили из отделения психиатрической больницы №6 на Обводном канале. Дежурный врач рассказала, что в ходе ночного обхода в лечебнице не досчитались двух больных. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 22-летний омич и 38-летний петербуржец повредили решетку на окне палаты и спустились с третьего этажа по веревкам, свитым из собственных вещей. После этого пациенты с расстройством личности скрылись в неизвестном направлении.

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Фото: Piter.TV