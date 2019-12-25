СМИ: привитые от COVID-19 могут заразиться штаммом "гамма"

Прививка защищает только от тяжелого протекания заболевания.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, заявила, что привитые от COVID-19 могут заразиться штаммом "гамма". Об этом она сказала в интервью изданию РБК.

По ее словам, вакцинация от коронавируса способна обеспечить защиту лишь от тяжелого протекания заболевания.

Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

Она подчеркнула, штамм "гамма" более заразен, чем остальные, однако вероятность умереть от заболевания ниже в сравнении с мутацией "дельта".

Напомним, руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская ранее заявила, что в 2020 году на территории России был зафиксирован случай заражения человека двумя штаммами коронавируса. По ее словам, при инфицировании сразу двумя мутациями заболевание может протекать тяжелее.

Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на территории России почти 35 миллионов человек получили первую прививку от COVID-19.

Фото: Piter.tv