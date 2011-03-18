СМИ: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехла из России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, Ярмыш вылетела в одно из сопредельных государств.

Напомним, что Преображенкий суд Москвы 16 августа приговорил Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ее признали виновной в призывах к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции, которая прошла в Москве в январе этого года. Однако адвокат пресс-секретаря Навального подала апелляцию на решение суда. По этой причине вступившим в силу приговор не считается.

Пользуясь тем, что с Ярмыш сняли меру пресечения в виде домашнего ареста, а новых ограничений не наложили до вступления в силу приговора, она вылетела из РФ, — сообщил ТАСС источник.

Он отметил, что после рассмотрения апелляции ей могут ужесточить наказание.

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