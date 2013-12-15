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СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет"
Сегодня, 11:37
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lesjasap

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет"

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"Корнет" оборудован лазерным прицелом.

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет". Телеканал "Звезда" показал кадры с запуска управляемых ракет противотанкового комплекса "Корнет". В видео журналисты показали, как ракету запускают с бронеавтомобиля, а также обычной пусковой установки. 

Напомним, что "Корнет" называют "убийцей танков" за его уникальные характеристики. В отличие от более ранних моделей, таких как "Фагот", "Конкурс" и "Метис", "Корнет" может управляться не по проводам, а за счет лазерного луча. Залповая система огня позволяет запускать одновременно две ракеты. Кумулятивные снаряды пробивают цель противника в одной точке. Ракеты концентрируют струю расплавленного металла. 

Система создана разработчиками тульского конструкторского бюро на базе "Рефлекса".

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Теги: корнет, про, противоракетная система
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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