Опубликовано видео госиспытаний противотанковой ракеты на Украине.

Украинский Т-72АМТ отстрелялся "Комбатом". Об этом рассказали представители YouTube-канала Defense Express. Они опубликовали на собственном аккаунте ролик с государственными испытаниями высокоточного противотанкового снаряда. Боеприпас выпускался из танка Т-72АМТ.

В подписи к видео авторы ролика указали, что "Комбат" используется для ликвидации бронетехники потенциального противника, а также других целей. Техника может действовать на расстоянии до пяти километров. Противотанковая управляемая ракета разработана конструкторским бюро "Луч", расположенном в Киеве.

"Комбат" способен уничтожать противокумулятивные экраны при помощи тандемной боевой части с лидирующим и основным зарядами. Ракета запускается из 125-мм пушки. Эти пушки установлены на украинских танках Т-64БМ "Булат" , Т-72 и Т-80УД.

Бывший комбат "Айдара" заявил о своем задержании по запросу России.

Фото и видео: Youtube/Defense Express Channel