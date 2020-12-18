СМИ: жертвы пожара в Японии отравились угарным газом, пытаясь скрыться в помещении

В результате произошедшего погибли 24 человека.

В клинике японского города Осака произошел пожар. Об этом сообщает телевизионный канал NHK. В следственных органах СМИ рассказали, что многие погибшие в результате ЧП отравились угарным газом.

Инцидент произошел утром 17 декабря. Помещение клиники находилось на четвертом этаже восьмиэтажного здания. По словам очевидцев, виновником пожара является пожилой мужчина, который принес в здание пакет с воспламеняющейся жидкостью, поджег ее и разлил. Кроме того, он воспрепятствовал выходу пациентов и персонала из клиники, когда началась эвакуация, утверждает следствие.

В результате произошедшего погибли 24 человека. Они травились угарным газом, пытаясь скрыться внутри горящего помещения. Четверо пострадавших находятся в медицинском учреждении, включая самого поджигателя.

Ранее назвали причину пожара на заводе "Северная верфь".

Видео: Youtube/The Sun