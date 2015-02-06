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СМИ: перед началом учебного года цены на канцтовары вырастут на 10-30%
Сегодня, 12:08
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СМИ: перед началом учебного года цены на канцтовары вырастут на 10-30%

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Сильнее всего вырастут цены на тетради, ручки, альбомы для рисования.

Магазины по продаже канцелярских изделий и товаров для школьников в августе планируют поднять цены на весь ассортимент. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на нескольких поставщиков и ритейлеров.

Отмечается, что в оптовом сегменте канцтовары подорожают на 10-30%. А вот повышение стоимости продавцы будут вынуждены заложить в цену товаров на полках.

Так, крупные производители ("Проф-пресс" и "Луч"), а также сети магазинов ("Детский мир" и "Леонардо") подтвердили информацию о росте цен. Отмечается, что сильнее всего подорожают ручки, тетради, альбомы для рисования, папки с файлами.

Подорожает канцелярия, по информации издания, из-за увеличения стоимости олимерных материалов и целлюлозы. Их нехватка связана с производством медицинских масок и упаковки.

Ранее мы писали, что россияне в августе смогут купить авиабилеты по сниженной цене. 

Фото: pixabay

Теги: начало учебного года, рост цен на канцтовары, школьники
Категории: Новости России, Лента новостей,

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