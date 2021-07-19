В августе россияне смогут купить авиабилеты по сниженной цене

Всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они объединяют практически все российские города.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к августу запустить продажу авиабилетов по сниженной цене. Авиабилеты по специальному тарифу будут доступны для российских семей с детьми, пишет ТАСС.

Всего определены 46 межрегиональных маршрутов, которые объединят практически все российские города: от Калининграда до Южно-Сахалинска. В список городов, куда семьи смогут улететь по сниженной цене, в том числе попали популярные у туристов места: Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.

В ближайшее время будет проведен конкурс среди авиакомпаний, которые будут продавать билеты по льготному тарифу.

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Видео: правительство России