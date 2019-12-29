Водителям рассказали как правильно преодолевать препятствие на дороге.

СМИ перечислили ошибки россиян при переезде "лежачего полицейского". О них рассказали эксперты "Российской газете". Главной проблемой становится то, что водители пытаются не сбавлять ход. Это становится причиной серьезных повреждений ходовой части машины. Они в свою очередь могут стать причиной травм для водителя и пассажиров.

Не следует также переезжать с выжатой педалью тормоза. В этом случае идет нагрузка на подвеску, что вредит элементам шасси. Тормозить перед препятствием нужно плавно заранее или коротко ударить по педали тормоза. Также допускается вариант с проездом через "лежачего полицейского" по углом к нему. В этом случае колеса по очереди проезжают препятствие. Это минимизирует нагрузку на ходовую часть.

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