Piter.tv публикует важные изменения, с которыми коснутся россияне в начале марта.

Какие изменения ждут россиян после 1 марта. Разрешат ввоз незарегистрированных в стране лекарственных препаратов. Это относится к медикаментам, в которых нуждаются пациенты для обеспечения жизнедеятельности. Решения по конкретным случаям будет принимать специальная комиссия из врачей. Минздрав утвердит список заболеваний, для которых необходимы зарубежные препараты.

Еще одно изменение касается водителей, не раз пойманных за управлением в нетрезвом виде. Для них будут применяться профилактические меры по предупреждению нарушений.

Также все автомобили с 30-летним возрастом будут обязаны пройти специальную проверку. Это нужно для того, чтобы владельцы машин могли получить технические паспорта.

С 1 марта ФНС внесет поправки в фискальные документы. С этого дня производители будут маркировать алкогольную, табачную продукцию, а также изделия из меха.

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