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СМИ отправляют форварда "Зенита" в "Сочи"
Сегодня, 14:19
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СМИ отправляют форварда "Зенита" в "Сочи"

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Помимо основной команды Станислав Крапухин выступал за "Зенит-2".

СМИ сообщили информацию о возможной смене клубной прописки форварда петербургского "Зенита" Станислава Крапухина. По данным "Матч ТВ", Крапухин может сменить клубную прописку и перейти в "Сочи".

Нападающий провел несколько контрольных матчей за основной состав клуба в 2021 году, забил три гола. Помимо основной команды Станислав Крапухин выступал за "Зенит-2".

Первая игра "Зенита" в 2021 году состоится 20 февраля на "Газпром Арене". Сине-бело-голубые сыграют против тульского "Арсенала" в рамках 1/8 финала Кубка России. 

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, сочи, станислав крапухин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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