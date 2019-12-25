СМИ отправляют форварда "Зенита" в "Сочи"

Помимо основной команды Станислав Крапухин выступал за "Зенит-2".

СМИ сообщили информацию о возможной смене клубной прописки форварда петербургского "Зенита" Станислава Крапухина. По данным "Матч ТВ", Крапухин может сменить клубную прописку и перейти в "Сочи".

Нападающий провел несколько контрольных матчей за основной состав клуба в 2021 году, забил три гола. Помимо основной команды Станислав Крапухин выступал за "Зенит-2".

Первая игра "Зенита" в 2021 году состоится 20 февраля на "Газпром Арене". Сине-бело-голубые сыграют против тульского "Арсенала" в рамках 1/8 финала Кубка России.

Фото: Piter.tv