Названы дата и время первого официального матча "Зенита" в 2021 году

Игра состоится 20 февраля против тульского "Арсенала".

Первая игра "Зенита" в 2021 году состоится 20 февраля на "Газпром Арене". Сине-бело-голубые сыграют против тульского "Арсенала" в рамках 1/8 финала Кубка России. Матч начнется в 17 часов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Примечательно, что "Зенит" и "Арсенал" уже встречались в стадии 1/8 финала Кубка России. Игра состоялась в октябре 2014 года и закончилась победой туляков. Тогда они сыграли со счетом 0:2 и вырвали победу в дополнительное время.

Кроме того, 20 февраля в 19:30 также сыграют "Динамо" и "Спартак". Другие матчи пройдут 21 и 22 февраля.

Ранее мы писали, что Уилл Смит побывал на тренировке "Зенита" в Дубае.

Фото: fc-zenit.ru