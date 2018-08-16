В сети появилось видео со свадьбы бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской

На кадрах видно, как девушка танцует под песню Софии Ротару "Хуторянка".

В сети появилось видео со свадьбы депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. На кадрах видно, как девушка танцует под песню Софии Ротару "Хуторянка".

Свадьба Поклонской и Соловьева прошла в Крыму 11-12 августа. Банкет обошелся молодоженам в 90 тысяч рублей. Торжество состоялось в одном из ресторанов курортного поселка Береговое под Ялтой. Всего новоиспеченные супруги пригласили 30 гостей.

Ранее мы писали, что единороссы сорвали заседание комиссии Поклонской из-за ее голосования по пенсионной реформе.

Видео: YouTube / Daily Storm