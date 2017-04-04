СМИ: некоторым бюджетникам поднимут зарплаты с 1 октября

Рост зарплат составит около четырех процентов.

С 1 октября произойдет индексация зарплаты сотрудников ряда бюджетных организаций. Об этом информирует издание "МК". Отмечается, что оклады будут подняты в начале следующего года.

Речь идет об индексации заработных плат работников спасательных центров МЧС, учреждений соцсферы и гидрометеорологических служб, а также центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации и других категорий.

По информации СМИ, рост зарплат составит около четырех процентов. Данный показатель может варьироваться в зависимости от субъекта РФ.

Индексация не коснется работников, перечисленных в майских президентских указах. Для перечисленных в них категорий зарплаты будут проиндексированы с 1 января.

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