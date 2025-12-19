В Петербурге назвали профессии с ростом зарплат в 2026 году

Айти и рабочие кадры в Петербурге могут получить прибавку к доходам.

В Санкт-Петербурге в 2026 году ожидается рост заработных плат у специалистов дефицитных и высококвалифицированных профессий. Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru.

По данным исследования, заметнее всего доходы могут увеличиться у опытных разработчиков программного обеспечения. В 2025 году их средняя зарплата составляла около 284 тысяч рублей в месяц. Повышение также прогнозируется для финансовых аналитиков с доходом порядка 117 тысяч рублей. Рост заработных плат ожидается у специалистов в сфере анализа данных и машинного обучения. Дата-сайентисты и инженеры по машинному обучению в 2025 году получали около 247 тысяч рублей в месяц. В перечень профессий с потенциалом роста доходов также вошли специалисты по кибербезопасности со средней зарплатой 90 тысяч рублей, product-менеджеры с доходом около 130 тысяч рублей и системные инженеры, зарабатывавшие порядка 92 тысяч рублей.

Кроме сферы информационных технологий, увеличение оплаты труда возможно у представителей рабочих и инженерных специальностей. В частности, повышение доходов прогнозируется для сварщиков, чья средняя зарплата в 2025 году составляла около 178 тысяч рублей, токарей высокой квалификации с доходом 185 тысяч рублей и водителей-дальнобойщиков, зарабатывавших около 182 тысяч рублей.

Также в списке профессий с ожидаемым ростом зарплат оказались крановщики и машинисты специализированной техники с доходом порядка 142 тысяч рублей, а также инженеры-строители и проектировщики, средняя зарплата которых составляла около 107 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv