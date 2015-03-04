Эксперты назвали рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге

Одну из самых высоких зарплат готовы платить парикмахеру-стилисту.

В среду, 22 сентября, специалисты сервиса Работа.ру поделился с Piter.tv составленным в сентябре рейтингом самых высокооплачиваемых предложений в Петербурге.

Так, одну из самых высоких зарплат предлагают парикмахеру-стилисту. За предоставление качественных услуг посетителям салона, в частности, выполнение стрижки, окрашивания, укладки мастеру с опытом не менее года предлагают до 250 тыс. рублей.

Коммерческому директору производственной фирмы готовы платить от 150 тыс. в месяц. Соискатель должен иметь опыт на аналогичной должности не менее 5 лет, навык работы с программой 1С, определять потребности производства, обеспечивать необходимым сырьем, мониторить цены, формировать планы и бюджеты и многое другое.

Доход до 150 000 рублей доступен инженеру-программисту II категории. Кандидату необходимо иметь стаж от 4 лет и опыт работы с сетью и многопоточностью, знать C/C++, Linux, Git, Qt и Python. Программист будет проектировать и разрабатывать сетевое ПО под Linux, реализовывать новый функционал существующих продуктов и создавать распределенные сервисы обработки и анализа данных.

Такой же "потолок" предлагают модели-актеру в агенстве: предстоит участвовать в съемках, показах и актерских кастингах, а также сниматься в рекламе, телепроектах и кино. Столько же готовы платить сантехнику-универсалу. Ему предстоит осуществлять выезд к заказчику, выполнять заявки на сантехнические работы, заполнять отчетную документацию.

А вот инженеру-конструктору в рекламной компании уже предлагают меньше, до 130 тыс. в месяц. Соискатель должен иметь опыт разработки и производства рекламной продукции не менее 3 лет и навык настройки LED-экранов, знать особенности технологических процессов и стандарты составления разрешительной документации, а также владеть пакетами инженерных и графических программ.

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