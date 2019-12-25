Эксперты: 7 из 10 петербуржцев никогда не опаздывают на работу

По словам 16% опрошенных, такое случается с ними лишь несколько раз в год.

В четверг, 23 сентября, эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob поделились с Piter.tv данными опроса, согласно которым за последние 12 лет жители Петербурга стали дисциплинированнее и в 2021 году опаздывают на работу реже, чем в 2009 году.

Среди тысячи представителей экономически активного населения региона, работающих по фиксированному графику на территории работодателя 73% отметили, что никогда не опаздывают на работу. По словам 16% опрошенных, такое случается с ними лишь несколько раз в год. 5% петербуржцев признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 10% жителей города – несколько раз в неделю.

Пунктуальных сотрудников больше среди жителей Петербурга старше 45 лет: 74% против 60% среди респондентов моложе 34 лет. Больше всего же тех, кто никогда не опаздывает, – среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб (77%). Также 78% петербуржцев время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10–15 минут, 6% – не более чем на полчаса, а 2% – на час и более. Отмечается, что серьезные опоздания мужчины позволяют себе чаще женщин.

Рассказывая о причинах опозданий, горожане чаще всего упоминают пробки и проблемы с общественным транспортом. Остальные отговорки (семейные обязанности, проспал, форс-мажор, плохое самочувствие, сломанный будильник) звучат реже.

В том, что быть пунктуальными им мешает исключительно собственная несобранность и неорганизованность, признаются 7% респондентов, еще 2% ссылаются на личные дела и обстоятельства. По мнению 4% респондентов, соблюдать режим работы им мешает нехватка мотивации, а 1 опрошенный из 100 откровенно говорит, что ему просто лень идти на работу утром.

Ранее мы писали, что сотрудники 59% компаний в Петербурге работают удаленно.

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