Сотрудники 59% компаний в Петербурге работают удаленно

Сотрудники 59% компаний в Петербурге работают в дистанционном формате. Об этом сообщила пресс-служба SuperJob.
Специалисты провели опрос и выяснили, что около 30% компаний перевели сотрудников на удаленную из-за пандемии коронавируса, еще 35% функционировали так всегда.
Главным плюсом удаленной работы сами работники считают экономию на расходах на транспорт и питание. Такого мнения придерживается половина опрошенных. Еще 39% респондентов считают, что работа дома снижает шанс заразиться коронавирусом. Главным недостатком удаленки чаще всего называют ненормированный рабочий день.
Также в Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации.
Фото: pexels
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