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Сотрудники 59% компаний в Петербурге работают удаленно
Сегодня, 10:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники 59% компаний в Петербурге работают удаленно

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Главным недостатком удаленки чаще всего называют ненормированный рабочий день.

Сотрудники 59% компаний в Петербурге работают в дистанционном формате. Об этом сообщила пресс-служба SuperJob.

Специалисты провели опрос и выяснили, что около 30% компаний перевели сотрудников на удаленную из-за пандемии коронавируса, еще 35% функционировали так всегда. 

Главным плюсом удаленной работы сами работники считают экономию на расходах на транспорт и питание. Такого мнения придерживается половина опрошенных. Еще 39% респондентов считают, что работа дома снижает шанс заразиться коронавирусом. Главным недостатком удаленки чаще всего называют ненормированный рабочий день.

Также в Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации.

Фото: pexels

Теги: работа, удалённая работа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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фадеева флоренса
Сегодня 11:28


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