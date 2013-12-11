По предварительным данным, у него была сердечная недостаточность.

В четверг, 9 августа, в возрасте 60 лет скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин. По предварительным данным, у него была сердечная недостаточность. Об этом сообщают российские СМИ.

Смерть Брусникина стала полной неожиданностью для его коллег в МХТ имени Чехова. В последние два месяца актер проходил курс лечения в Боткинской больнице. Врачи говорили, что пациент идет на поправку. Сам артист чувствовал себя хорошо и даже не брал больничный. Тем не менее, накануне состояние Брусникина резко ухудшилось. О смерти своего художественного руководителя сообщили в пресс-службе Экспериментального театрального центра новой драмы "Практика".

Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме. В 1978 году он пытался поступить сразу в три театральных вуза Москвы — Щепкинское и Щукинское училища и Школу-студию МХАТ. В итоге он прошел конкурсный отбор во все и принял решение учиться школе-студии на курсе Олега Ефремова. После окончания учебы Брусникин стал преподавать актерское мастерство в МХАТ.

За всю свою жизни Брусникин снялся в десятках фильмах и телесериалах. Среди его режиссерских работ — "Дядя Ваня", "Три сестры", "Платонов", "Плач в пригоршню" и другие на сцене МХТ им. Чехова. В 2009 году артисту было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

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Фото: Википедия / СТД РФ