Актриса Тамара Дегтярева: причины смерти и место похорон

Напомним, в 1979 году Тамара Дегтярёва была лауреатом Госпремии СССР, в 2005-м ей присвоили звание народной артистки России.

В Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярёва. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе театра "Современник".

Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярёва, наша коллега, товарищ, партнёр. Её не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, всё же победили. Театр "Современник".

Напомним, в 1979 году Тамара Дегтярёва была лауреатом Госпремии СССР, в 2005-м ей присвоили звание народной артистки России. Актриса снялась в 30 советских и российских кинофильмах. С 1970 года она служила в театре "Современник".

О времени и месте похорон Тамары Дегтяревой станет известно позднее.

Фото: Современник / официальный сайт.