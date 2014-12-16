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Актриса Тамара Дегтярева: причины смерти и место похорон
Сегодня, 16:18
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alexandra08
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Актриса Тамара Дегтярева: причины смерти и место похорон

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Напомним, в 1979 году Тамара Дегтярёва была лауреатом Госпремии СССР, в 2005-м ей присвоили звание народной артистки России.

В Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярёва. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе театра "Современник".

Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярёва, наша коллега, товарищ, партнёр. Её не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, всё же победили.

Театр  "Современник".

Напомним, в 1979 году Тамара Дегтярёва была лауреатом Госпремии СССР, в 2005-м ей присвоили звание народной артистки России. Актриса снялась в 30 советских и российских кинофильмах. С 1970 года она служила в театре "Современник".

О времени и месте похорон Тамары Дегтяревой станет известно позднее.

Фото: Современник / официальный сайт.

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Категории: Новости России Лента новостей

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