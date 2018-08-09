Новым худруком "Современника" станет Виктор Рыжаков

Сейчас он возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда.

Стало известно, кто станет новым художественным руководителем театра "Современник". Эту должность займет глава Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) Виктор Рыжаков. Об этом пишет ТАСС.

Известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков станет худруком "Современника" с 4 января 2020 года. Обязанности руководителя ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

Возглавлявшая почти полвека театр "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Вечером 23 декабря артистка вызвала скорую помощь и пожаловалась на боли в груди. У Волчек диагностировали пневмонию. Позже к этому диагнозу добавился ателектаз – разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости. Последние дни актриса и режиссер была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Прощание с Галиной Борисовной состоялось 29 декабря, похоронили ее на Новодевичьем кладбище.

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