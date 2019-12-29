Ушел из жизни актер Константин Юченков

Прощание с народным артистом России состоится в последний день года в Тверском академическом театре драмы.

В воскресенье, 29 декабря, стало известно о смерти актера, народного артиста РФ Константина Юченкова. О потере рассказали в Тверском академическом театре драмы, ведущим артистом которого являлся Юченков. Он умер на 73-м году жизни после продолжительной болезни.

Всего на счету артиста – более сотни разноплановых ролей в родном театре, кино и сериалах. Из необычных выходов для поклонников запомнилось его участие в клипе группы "Ленинград" на песню "Кольщик".

Прощание с актером назначено на 31 декабря.

Ранее мы рассказали, что в Москве состоялось прощание с худруком театра "Современник" Галиной Волчек.

Видео: YouTube / Игорь Марченкофф, Тверской академический театр драмы