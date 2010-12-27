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fvbykov

В Москве прощаются с Галиной Волчек

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Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Утром в воскресенье, 29 декабря, в Москве началась церемония прощания с Галиной Волчек. Траурное событие проходит в здании театра "Современник" на Чистопрудном бульваре.

Проститься с знаменитой постановщицей приехали поклонники, ее коллеги-актеры, а также общественные, политические и культурные деятели. Образовалась очередь.

Худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. О потере стало известно вечером 26 декабря. 

В 1972 году она стала главой театра "Современник". На счету у Галины Борисовны десятки ролей в фильмах. В частности, она сыграла в таких картинах, как  "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир" и др.

Известного театрального деятеля похоронят рядом с могилой Марка Захарова, неподалеку также находятся могилы Олега Табакова и Леонида Броневого. 

Видео: YouTube / 

 

Теги: волчек, потеря, современник, театр
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Театры,

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