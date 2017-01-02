Ушла из жизни Народная артистка СССР Галина Волчек

Советская и российская актриса более 20 лет возглавляла московский театр "Современник".

На 87-м году жизни скончалась Народная артистка СССР Галина Волчек, сообщили РИА Новости в театре "Современник".

В понедельник, 23 декабря, художественного руководителя театра госпитализировали.

Актриса театра и кино, режиссер ушла из жизни в московской больнице.

Народная артистка СССР Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Ее отец Борис Волчек был известным режиссером и кинооператором. В 1955 году Волчек окончила школу-студию МХАТ. В 1972 году стала художественным руководителем театра "Современник".

На счету у Галины Борисовны десятки ролей в фильмах. В частности, она сыграла в таких картинах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир" и др