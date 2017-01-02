Проститься с худруком театра можно будет в "Современнике" 29 декабря.

В "Современнике" назвали дату похорон Галины Волчек. Прощание с художественным руководителем театра состоится 29 декабря. Об этом заявил артист "Современника" Сергей Гармаш.

Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель заявил со сцены театральный деятель

Актер назвал Волчек сердцем театрального дома и коллектива. Он призвал собравшихся почтить память этой великой женщины минутой молчания. Напомним, что Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни из-за легочного заболевания. С 23 декабря ее госпитализировали в Боткинскую больницу, но спасти пациентку не удалось, ее состояние ухудшилось.

Фото: kino-teatr.ru

Видео: YouTube/

