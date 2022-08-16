Аксенов выехал на место происшествия в Крыму

СМИ: на севере Крыма в селе Майское горит склад боеприпасов.

Склад боеприпасов горит на севере Крыма в селе Майское. Об этом рассказали местные журналисты. В собственном Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов подчеркнул, что срочно выехал на место инцидента в Джанкойский район. Представители региональной службы ГУ МЧС уточнили, что возгорание началось около шести часов утра. Специалистам удалось оцепить территорию в радиусе двух километров. Также планируются мероприятия по эвакуации мирного населения из близлежащих домов.

Ранее силовые структуры полуострова заявили журналистам "РИА Новостей" о том, что в районе Джанкое полыхает трансформаторная подстанция. Огонь распространился по объекту утром после звуков хлопка. В настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются. Глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что будет информировать жителей по мере поступления к нему информации.

Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров.

Фото и видео: Telegram / SHOT