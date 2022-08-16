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Площадь пожара в Ростовской области выросла до 124 гектаров

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К тушению огня привлечены 300 спасателей.

Площадь пожара в станице Верхнекундрючинская Ростовской области выросла с 30 до 124 гектаров. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. На текущий момент известно о том, что огонь затронул 32 постройки. Местное министерство по природным ресурсам и экологии ранее уведомило о возгорании на 30 гектаров лесной территории в Усть-Донецком районе.

В 04:00 утра к ликвидации пожара в станице направлен Ил-76 МЧС России, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды. Общая площадь пожара увеличилась до 124 гектаров.

пресс-служба ГУ МЧС

Эксперты подчеркнули, что к тушению пожара привлечено более 300 человек личного состава и 90 единиц специальной техники.

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: гу мчс, лесные пожары, ростовская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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