СМИ: на реконструкцию Дома правительства направят более 5 миллиардов рублей

Внешний облик здания правительства не изменится.

На реконструкцию Дома правительства направят более 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Точная сумма, которую планируется потратить на реконструкцию - 5,27 миллиарадов. Пресс-служба правительства сообщила о протечках в помещениях из-за разрушенного гидроизоляционного покрытия. Также кровля здания находится в аварийном состоянии, инженерные системы сильно изношены.

В 2022-2023 году на реконструкцию здания из федерального бюджета также выделят более двух миллиардов рублей. Процесс восстановления здания будет проходить в несколько этапов.

Внешний облик здания правительства не изменится.

Ранее правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году.