Правительство продолжит поддерживать безработных в 2021 году

Власть окажет стопроцентную поддержку тем гражданам, которые пока не смогли найти работу.

Правительство России продолжит поддерживать безработных в 2021 году. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что в 2021 году в стране увеличили пособия по безработице. Для этого из бюджета выделили более сотни миллиардов рублей.

На следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для помощи безработным. Антон Силуанов, министр финансов РФ

По его словам, власть окажет стопроцентную поддержку тем гражданам, которые пока не смогли найти работу.

Ранее правительство выделит дополнительно 35 миллиардов рублей на поддержку безработных.

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