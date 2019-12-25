Правительство выделит дополнительно 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, кабинет министров выделит ещё 35 миллиардов рублей на поддержку граждан, которые потеряли работу в результате пандемии коронавируса.
Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Данные выплаты предназначены для всех регионов РФ. Доплаты будут выплачиваться регулярно и в полном объёме.
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