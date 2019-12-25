Данные выплаты предназначены для всех регионов РФ.

Правительство выделит дополнительно 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, кабинет министров выделит ещё 35 миллиардов рублей на поддержку граждан, которые потеряли работу в результате пандемии коронавируса.

Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Данные выплаты предназначены для всех регионов РФ. Доплаты будут выплачиваться регулярно и в полном объёме.

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