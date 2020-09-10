Deutsche Bank предсказал наступление глобальной эпохи беспорядка

Новый период будет длиться примерно десятилетие.

Экономисты Deutsche Bank предсказали наступление глобальной эпохи беспорядка в след за эпохой глобализации, которая длилась с 1980 года. Такие выводы исследователи сделали в своём новом прогнозе.

Во главе исследовательской группы был стратег Джим Рейд. По их мнению, ключевыми темами новой эпохи станут ухудшение торговой политики между Китаем и США, стагнация в экономике стран Европы, рост задолженностей и раздача денег "с вертолёта".

Специалисты считают, что при этом в странах будет расти инфляция, экономическое неравенство. Также конкуренция между поколениями станет жёстче. Новый период будет сопровождаться новой технологической революцией.

В Deutsche Bank заявили, что новый период будет длиться примерно десятилетие. При этом "беспорядок" не повод отказываться от инвестиций, считают исследователи.

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Видео: YT / Asia Society