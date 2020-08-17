СМИ: на пути к Белоруссии заметили десятки грузовиков Росгвардии

Техника движется в сторону российско-белорусской границы.

На пути к Белоруссии заметили десятки грузовиков Росгвардии. Об этом пишет Conflict Intelligence Team, а также "Медиазона".

Очевидцы заметили на трассе Е95 и M1 несколько десятков грузовиков "Урал" и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков. Такие же машины есть в арсенале Росгвардии.

Техника движется в сторону российско-белорусской границы.

Читатель "Фонтанки" рассказал, что в сторону Белоруссии движется 30-40 грузовых автомобилей и несколько военных внедорожников с личным составом. По оценке CIT, в них могли ехать "не менее 600 бойцов". В Западном военном округе журналистам сообщили, что "представленные образцы техники не стоят на вооружении войск" округа.

Ранее в НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией.

Видео: Youtube/игорь хорошев, Twitter/vasily_maximov