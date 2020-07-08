СМИ: мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов

Ведущие мобильные операторы России выключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов. Об этом пишет издание Forbes.
По информации журнала, под ограничения попали клиенты билайна, Мегафона и Tele2. Новым абонентам эти операторы не предоставляют "безлимитку" после заключения договора на обслуживание.
В Tele2 сообщили, что оператор убрал данную опцию несколько месяцев назад. А вот новые абоненты "Мегафона" могут воспользоваться этой функцией, но для этого им необходимо позвонить в контакт-центр.
Операторы отметили, что отсутствие возможности не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.
У другого крупного российского оператора – МТС – опция безлимитного интернета осталась только на двух премиальных тарифах.
По оценкам аналитиков, данные которых представил Forbes, в среднем 80 процентов абонентов расходуют в месяц около 12 Гб мобильного трафика, 10 процентов – до 20 Гб, два процента – более 100 Гб. "Безлимиткой" пользуются около 30 процентов клиентов сотовых операторов.
Ранее мы сообщали, что операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов банкам и турфирмам.
Фото: pixabay.com
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