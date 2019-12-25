СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина

После заявления президента России Владимира Путина снизились мировые цены на газ. Об этом пишет издание Financial Times.
Речь идет о словах российского лидера о готовности РФ увеличить предложение голубого топлива на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. И сделать это, по мнению Путина, необходимо через биржу в Санкт-Петербурге.
Рыночные цены на газ резко снизились 6 октября после того, как президент Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию.
из материала Financial Times.
СМИ утверждает, после заявления главы РФ цены на голубое топливо начали резко падать. К закрытию торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу "кубов", что в полтора раза ниже достигнутого 6 октября исторического максимума в 1920 долларов.
Ранее Путин заявил, что холодная зима привела к нехватке запасов газа в Европе.
Фото: kremlin.ru
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