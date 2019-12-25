СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина

Российский лидер заявил о готовности увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители.

После заявления президента России Владимира Путина снизились мировые цены на газ. Об этом пишет издание Financial Times.

Речь идет о словах российского лидера о готовности РФ увеличить предложение голубого топлива на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. И сделать это, по мнению Путина, необходимо через биржу в Санкт-Петербурге.

Рыночные цены на газ резко снизились 6 октября после того, как президент Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию. из материала Financial Times.

СМИ утверждает, после заявления главы РФ цены на голубое топливо начали резко падать. К закрытию торгов на бирже ICE цена на газ опустилась ниже 1250 долларов за тысячу "кубов", что в полтора раза ниже достигнутого 6 октября исторического максимума в 1920 долларов.

Ранее Путин заявил, что холодная зима привела к нехватке запасов газа в Европе.

Фото: kremlin.ru