СМИ: контроль за снегоходами и квадроциклами в РФ может ужесточиться

Минсельхоз разработал перечень неисправностей, при наличии которых внедорожники запрещено эксплуатировать.

Министерство сельского хозяйства РФ намерено ужесточить контроль за владельцами снегоходов, квадроциклов, болотоходов, багги и других видов внедорожной техники. Об этом пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на разработанное ведомством постановление правительства.

Министерство разработало перечень неисправностей, на основании которого Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию техники такого вида. В данный список вошли: неисправность тормозов, фар, выхлопной системы, звукового сигнала, а также люфт руля и отсутствие номерного знака. Разработка перечня предусмотрена законом "О самоходных машинах и других видах техники".

В пресс-службе Минсельхоза "Коммерсанту" сообщили, что проект находится на рассмотрении. Предполагается, что субъекты РФ должны будут разработать меры против нарушителей до сентября следующего года.

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