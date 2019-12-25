СМИ: кабмин поддержал новый штраф для водителей

Он касается выбрасывания мусора в неположенном месте.

В России могут ввести штрафы за выброс мусора из автомобилей в неположенном месте. Об этом информирует "Российская газета".

Сообщается, что кабинет министров РФ уже подготовил положительный отзыв на данную инициативу. Поправки могут внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сам проект был разработан в Московской городской и областной думах.

Согласно инициативе, нарушения автовладельцев и их пассажиров планируется фиксировать с помощью специальных систем внешнего фотонаблюдения и фотоловушек. Водителя "легковушки", который выбросил мусор в неположенном месте, оштрафуют на десять тысяч рублей, грузового автомобиля – на 100 тысяч. Если автолюбитель повторит свое нарушение, то последуют штрафы в 20 и 150 тысяч соответственно.

В настоящее время данные штрафы составляют от одной до двух тысяч рублей. Отмечается, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности.

Ранее мы сообщали, что дорожники предлагают ввести штрафы за шипованную резину в России.

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