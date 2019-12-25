Дорожники предлагают ввести штрафы за шипованную резину в России

МВД не поддержало идею ограничений для водителей из-за использования шипованной резины.

Ассоциация "Росасфальт", объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила ввести штрафы для автовладельцев за использование шипованных шин летом. Как сообщает "Коммерсант", дорожники обратились в МВД, Минтранс и Госдуму.

"Росасфальт" предложил ввести штрафы в две тысячи рублей, а также ограничить скорость машин с шиповками до 60 километров в час в городе и 80 километров в час за городом.

Дорожники объяснили эти меры ущербом, который шипованные шины наносят покрытию.

В настоящий момент езда на шипованной резине запрещена соответствующей статьей в КоАП. Однако никакого наказания за это не предусмотрено. В "Росасфальте" отметили, что передвигающихся из одного региона в другой водителей штрафовать за шипы не будут. Но регионам рекомендовали установить четкие рамки перехода на зимнюю резину.

При этом в МВД сообщили, что ГИБДД идею ассоциации не поддерживает.

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