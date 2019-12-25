И лишь 11% автовладельцев сохраняют спокойствие на дороге.

В Петербурге 89% водителей ругаются за рулём. И лишь 11% автовладельцев сохраняют спокойствие на дороге. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе автомобильного портала "Дром", на сайте которого проводился опрос среди российских водителей.

Так, 67% петербуржцев ругаются за рулём на водителей автобусов и такси, еще 25% опрошенных ругаются на пешеходов. Также 23% водителей не сдерживают свои эмоции при виде мотоциклистов, а 25% опрошенных – при виде велосипедистов. Кроме того, 11% водителей могут позволить себе грубости в сторону водителей грузовых автомобилей и 14% участников опроса ругаются на сотрудников ГИБДД. Еще часть петербуржцев иногда злятся на водителей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и каршеринга.

Известно, что 89% россиян ругаются за рулём и лишь 11% граждан способны спокойно передвигаться на дороге. В тройку регионов, где водители чаще всего злятся за рулем, вошли – Пермский край, Ленинградская и Воронежская области.

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Фото: pixabay.com